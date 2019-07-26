«Золото» выиграла псковичка на спартакиаде учащихся России
Спортсменка центра спортивной подготовки Анна Веселова выиграла первое место на IX летней спартакиаде учащихся России, которая проходит в Казани.
Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном центре спортивной подготовки, по итогам финальных соревнований Анна Веселова завоевала «золото» в упражнении МП-60.
В середине июля Анна Веселова в составе сборной команды России представляла Псковскую область на кубке мира по пулевой стрельбе в Германии. В составе сборной команды в упражнении МП-60м псковичка заняла четвертое место. В этом же упражнении, но в личном зачете она вошла в 20-ку сильнейших спортсменов. Наставником спортсменки является Ольга Чернобровкина.