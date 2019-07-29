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Общество

Андрей Яковлев стал руководителем ОЭЗ «Моглино»

Андрей Яковлев

Андрей Яковлев стал исполняющим обязанности директора АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», сообщили Псковскому агентству информации в руководстве ОЭЗ.

Ранее Андрей Яковлев занимал пост заместителя генерального директора по эксплуатации ОЭЗ «Моглино».

Олег Бедских, возглавлявший управляющую компанию особой экономической зоны в статусе и. о. директора с 5 февраля, покинул пост по собственному желанию. До него эту должность занимала Ольга Торбич. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

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