Андрей Яковлев стал руководителем ОЭЗ «Моглино»
Андрей Яковлев стал исполняющим обязанности директора АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», сообщили Псковскому агентству информации в руководстве ОЭЗ.
Ранее Андрей Яковлев занимал пост заместителя генерального директора по эксплуатации ОЭЗ «Моглино».
Олег Бедских, возглавлявший управляющую компанию особой экономической зоны в статусе и. о. директора с 5 февраля, покинул пост по собственному желанию. До него эту должность занимала Ольга Торбич. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.