Татьяна Пахомова вместе с волонтерами привела в порядок детскую площадку в деревне Дачное Дновского района

21:18, 29 июля 2019, ПАИ

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова вместе с добровольцами привела в порядок детскую площадку в деревне Дачное. Об этом она сообщила в своем Instagram.

В работах на площадке приняли участие волонтеры из районной организации «Дно Добро». «Спасибо Ивановой Галине Николаевне за помощь в организации этого мероприятия, результат которого будет радовать жителей и ребятишек к Дню деревни», – написала Татьяна Пахомова.

12 июля Татьяна Пахомова подала в территориальную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на выборы главы Дновского района. На выборы, которые состоятся в Единый день голосования 8 сентября, ее выдвинула партия «Единая Россия».