Прекращены поиски мужчины, пропавшего у озера Тоболки в Гдовском районе

21:40, 29 июля 2019, ПАИ

Поиски мужчины, пропавшего у озера Тоболки в Гдовском районе, прекращены. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, мужчина утонул в этом озере. Его тело из воды извлекла водолазная группа МЧС вечером 29 июля.

Супруга погибшего ранее сообщила в социальной сети, что ее муж отдыхал с друзьями на озере. С 27 на 28 июля он ушел искупаться, больше его не видели. Очевидцев происшествия правоохранителям установить не удалось.

Утром на берегу у воды была найдена кепка мужчины. В его поиске были задействованы полицейские, сотрудники МЧС и неравнодушные граждане.