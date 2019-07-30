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Общество

Житель Усвят застрял в лесу на угнанном ВАЗе и попался полиции

Полицейские раскрыли по «горячим следам» угон в Усвятском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 29 июля 25-летний молодой человек от дома в деревне Бондарево Усвятского района угнал автомобиль ВАЗ-21140, который принадлежал 70-летнему пенсионеру. Преступник решил отправиться домой в Усвяты, но чужой автомобиль застрял на лесной дороге вблизи деревни Карпекино. «Здесь угнанное транспортное средство стражи порядка и обнаружили», — отметили в пресс-службе.

Сейчас проводится расследование в рамках возбужденного уголовного дела, добавил в ведомстве.

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