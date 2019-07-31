Юлия Пересильд рассказала о съемках в сериале «Петербург. До востребования» для «Первого канала»

10:02, 31 июля 2019, ПАИ

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала в своем Instagram о съемках в сериале «Петербург. До востребования» режиссера Дмитрия Светозарова, где она сыграла главную роль. Показ сериала стартует сегодня, 31 июля, на «Первом канале» в 21:30.

«Мне было очень интересно там. Прекрасный Юрий Кузнецов, Александр Устюгов, Сергей Перегудов и много других прекрасных питерских артистов», — написала Юлия Пересильд.

Она отметила, что фильма ещё не видела, поэтому подробностей рассказать не может. «Буду смотреть вместе с вами, что из этого получилось. Обсудим. Всем хорошего дня!» — добавила актриса.

В анонсе сериала говорится о том, что молодая учительница из глубинки приезжает в Санкт-Петербург на семинар, где знакомится с геологом-нефтяником. Он ей делает предложение, но впоследствии с девушкой знакомится интеллигентный мужчина.