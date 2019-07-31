Пол Родзянко посетил родовую усадьбу в Усвятах

11:26, 31 июля 2019, ПАИ

Почетный председатель Фонда Эрмитажа, член совета директоров российско-американской ассоциации «Диалог Форт-Росс» Пол Родзянко посетил родовое имение в посёлке Усвяты в Псковской области. Его и генерального директора художественно-реставрационной мастерской «Гильдия Мастеров» Юрия Волкотруба встречал исполняющий полномочия главы Усвятского района Дмитрий Петров. Об этом руководитель муниципалитета написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Петров рассказал, что гости ознакомились с усадьбой Родзянко, посетили краеведческий музей. «Их заинтересовала судьба памятника архитектуры и концепция его дальнейшего развития», - отметил и. о. главы района.

Накануне Пол Родзянко на встрече с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой говорил о готовности оказать содействие в реставрации усадебного дома Родзянко на Замковой горе в Усвятах.

Белый каменный дом на Замковой горе построил Андрей Петрович Шувалов, который получил по наследству усвятские земли в 1888 году. Этот маленький дворец был возведён по образцу польско-литовских замков Остзейского края с элементами средневековой замковой архитектуры.

Домом Родзянко его называют по имени последнего владельца – шталмейстера двора Его Императорского Величества Павла Владимировича Родзянко, который был братом председателя III и IV Государственных Дум российской империи Михаила Родзянко. Имение пытались продать с молотка за долги, которые скопила супруга Павла Родзянко Мария, но покупателей не нашлось.