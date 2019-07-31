Псковичка победила в конкурсе резюме литературных героев произведений Даниила Гранина

15:18, 31 июля 2019, ПАИ

Пятеро участников со всей России признаны победителями межрегионального конкурса резюме литературных героев произведений Даниила Гранина «Надо быть самим собой». В их числе псковичка Татьяна Лазарева, которая представила на конкурс резюме на Степана Чижегова – инженера из рассказа «Дождь в чужом городе», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки, проводившей конкурс.

Помимо псковички победителями были признаны Анастасия Вавилова из Ярославля и Максим Нефёдов из Мурманска. Всем им были вручены дипломы и электронные книги. Кроме того, самые молодые 16-летние участники из Тюменской области Владимир Бородулин и Артём Малышев были награждены поощрительными дипломами и беспроводными наушниками.

Конкурс «Надо быть самим собой» организовала Псковская областная универсальная научная библиотека в сотрудничестве с Псковской библиотечной ассоциацией. Всего на него поступили 64 работы из 22 городов и сёл России.

С 26 по 29 сентября в Псковской области пройдёт культурологический марафон «Все грани Гранина». Псковская область вошла в число участников марафона вместе с Москвой, Курском, Волгоградом и Калининградом. 2019 год объявлен в России годом Гранина, соответствующий указ об увековечивании памяти писателя и праздновании 100-летия со дня его рождения подписал президент России Владимир Путин.