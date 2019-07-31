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Общество

На время съемок фильма о Викторе Цое остановят движение на трассе в Ленинградской области

В Ленинградской области на региональной дороге Всеволожского района ограничат движение транспорта из-за съемок фильма Алексея Учителя «47» - о смерти Виктора Цоя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в дорожном комитете Ленинградской области.

В частности, с 8:00 до 22:00 28 августа и с 10 по 14 сентября будет закрыт проезд по магистрали «Подъезд к деревне Кискелово». При этом по дороге смогут проехать автомобили экстренных служб и рейсовые автобусы.

Объехать закрытый участок можно будет по трассам «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск», «Санкт-Петербург — Матокса», «Ново-Токсово — автодорога Скотное — Керро».

Режиссер Алексей Учитель приступил к съемкам фильма «47» 7 июля в Острове.

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