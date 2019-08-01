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Общество

Оксана Федорова удивила поклонников глубоким декольте

Instagram Оксаны Федоровой

Российская телеведущая, победительница конкурса Мисс Вселенная — 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова опубликовала в своем Instagram снимок, где она сфотографирована в ярком платье с глубоким декольте от бренда Maison D'AngelAnn.

«Люблю морские прогулки, особенно в ярких красках. Чудесное платье», — ​написала Оксана Федорова. Ее подписчики также оценили наряд. 

Фото сделано на яхте, предположительно в акватории Черного моря. Последнее время Оксана Федорова работает и отдыхает в Сочи.

Ранее 41-летняя телеведущая опубликовала фотографии в купальнике и без нижнего белья.

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