Оксана Федорова удивила поклонников глубоким декольте

10:15, 01 августа 2019, ПАИ

Российская телеведущая, победительница конкурса Мисс Вселенная — 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова опубликовала в своем Instagram снимок, где она сфотографирована в ярком платье с глубоким декольте от бренда Maison D'AngelAnn.

«Люблю морские прогулки, особенно в ярких красках. Чудесное платье», — ​написала Оксана Федорова. Ее подписчики также оценили наряд.

Фото сделано на яхте, предположительно в акватории Черного моря. Последнее время Оксана Федорова работает и отдыхает в Сочи.

Ранее 41-летняя телеведущая опубликовала фотографии в купальнике и без нижнего белья.