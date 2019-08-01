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Общество

Фолк-группа «РазноСолы» выступит на «Медовом фестивале» в Пскове

Фолк-группа «РазноСолы» выступит на «Медовом фестивале» в Пскове 17 августа, сообщила руководитель спецпроектов Медиахолдинга Псковской области Дарья Никифорова в прямом эфире проекта ПАИ-live 1 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Псковские музыканты начнут свою 40-минутную музыкальную фольклорную программу в 15:00 в Детском парке. Кроме «РазноСолов», на площадке «Медового фестиваля» выступят два коллектива из Опочки.

Дарья Никифорова добавила, что на мероприятии пройдут конкурсы и лотерея на призы от партнеров. В числе призов — мёд.

Организаторами «Медового фестиваля» выступили Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.

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