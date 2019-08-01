Восемь псковских семей получили «Подарки для новорожденных»

15:47, 01 августа 2019, ПАИ

Восемь псковских семей, в которых с 1 января этого года появились на свет малыши, получили «Подарки новорожденному». Церемония вручения подарков проходила 1 августа в Псковской городской Думе. Их по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручила исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская поздравила родителей малышей с важным событием в жизни. Она поблагодарила их за то, что они решились на столь ответственный шаг. Она также пожелала детям здоровья, а родителям — терпения, благополучия и достатка.

И. п. главы города отметила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников уделяет серьезное внимание вопросам, связанным с материнством и детством. Она напомнила, что благодаря работе региональных властей с федеральным центром Псковская область получит 912 млн рублей на реализацию национального проекта «Демография» и 732 млн рублей - на нацпроект «Образование». Кроме того, она сообщила родителям, что в этом году в Пскове откроется два новых детсада на 270 мест каждый, и пристройка к детсаду «Снегирек» на 80 мест. «Наши усилия направлены на создание ясельных групп, чтобы давать вам возможность в случае необходимости пораньше выйти на работу», - подчеркнула Елена Полонская.

После вручения сертификатов неформальное общение продолжилось за чашкой чая. Елена Полонская обсудила с родителями вопросы устройства детей в детские сады, получения медицинской помощи и оформления материнского капитала. В ходе беседы родители малышей поблагодарили главу региона и городские власти за оказанное внимание.

«Сегодня мы получили реальную помощь в виде сертификата, который мы реализуем на нашего ребеночка. Для нашей семьи такая поддержка очень важна», - сказали родители новорожденной Алены Екатерина Иванова и Андрей Захаров и поблагодарили Елену Полонскую за душевный и теплый прием.

«Любая поддержка, несомненно, приятна, - отметила псковичка Наталья Булатова. - Мы очень благодарны губернатору за внедрение такой инициативы - подарков новорожденным. В моей семье Иван - третий ребенок. Однако подарки мы принимаем впервые. Теперь планируем приобрести за счет средств сертификата Ивану зимний костюм и игрушки».

«Подарок для новорожденного» — сертификат номиналом 5 тысяч рублей от благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», поздравительная открытка от главы региона Михаила Ведерникова и памятная медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения ребенка, которая делается бесплатно. «Подарок для новорожденного» — ещё одна мера поддержки материнства и детства, направленная на повышение рождаемости в Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Десятилетие детства».

Семьи, в которых родились дети с 1 января, смогут получить «Подарок для новорожденного» в территориальных органах социальной защиты Пскова и Великих Лук и в центрах социального обслуживания всех районов Псковской области. С 1 августа вручение наборов будет проходить в перинатальном центре в день выписки.