Везущая из Монголии в Польшу стрелу мира итальянка больше месяца не покидает Псковскую область

18:11, 01 августа 2019, ПАИ

Итальянка Паола Джаконими, которая верхом на лошади из Монголии в Польшу везёт стрелу мира, больше месяца не покидает Псковскую область. Ранее у неё были проблемы с документами на животных, теперь ей выдали ветеринарный сертификат на экспорт лошадей в Евросоюз, однако, женщина продолжает жить в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

По словам самой путешественницы, она не может покинуть Псковскую область из-за невозможности договориться с транспортной компанией-перевозчиком.

Провезти лошадей через российско-латвийскую границу Паола Джаконими планировала в июле, но не смогла это сделать из-за того, что у неё отсутствовали дополнительные документы на лошадей, которые требуются при пересечении границы.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской Псковской областям уже дважды переоформляло ветеринарные сертификаты на экспорт животных в Евросоюз. Однако итальянская путешественница продолжается жить на территории Псковской области.

Паола Джаконими своё путешествие начала ещё летом 2018 года. Она хочет повторить путь татаро-монголов в Краков (Польша). Туда она планирует доставить стрелу из Монголии, чтобы сделать её символом, который объединит Восток и Запад. Протяжённость маршрута путешествия - около 7,5 тысяч километров. Подготовка к этому походу заняла у неё десять лет. Путешествует итальянка на двух лошадях.