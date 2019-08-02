Размер госпошлины за выдачу вида на жительство увеличится в России

20:21, 02 августа 2019, ПАИ

Через 3 месяца в России увеличится размер государственной пошлины за выдачу вида на жительство с 3 тысяч 500 до 5 тысяч рублей. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир. Документ опубликовали 2 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Увеличение связано с введением бессрочного вида на жительство, за исключением выдачи документов высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).

Новый размер госпошлины будет касаться как выдачи вида на жительства, так и его замены. Закон вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования.

Ранее МВД России предложило упростить порядок получения вида на жительство.