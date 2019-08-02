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Общество

Александр Седунов: Ни одна сельская школа в Дновском районе не будет закрыта

Instagram Татьяны Пахомовой

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов подтвердил, что ни одна сельская школа в Дновском районе не будет закрыта, пока в ней есть ученики. Об этом в своем Instagram сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова.

Она рассказала, что речь об этом шла на совещании в новой строящейся школе №50 в Дно, на котором обсуждались вопросы оснащения школы учебным оборудованием.

Instagram Татьяны Пахомовой

По словам Татьяны Пахомовой, Александр Седунов заверил, что в новой школе всем детям района предоставят возможность пользоваться спортивным и игровым оборудованием. Советник губернатора подчеркнула, что школа станет современной и интересной для детей, а также поможет раскрыть весь потенциал ребенка.

Александр Седунов и Татьяна Пахомова проконтролировали подготовку школы к новому учебному году 2 августа.  Новая школа в Дно на 500 мест заменит аварийное здание 1947 года постройки. Из бюджетов различного уровня на строительство учебного заведения выделено свыше 378 млн рублей. 

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