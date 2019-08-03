Владимир Путин поприветствовал участников Международных армейских игр

12:49, 03 августа 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международных армейских игр, которые стартовали 3 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ежегодные соревнования военных профессионалов из разных стран стали замечательной традицией, настоящим зрелищным, ярким праздником - и не только красоты и мощи современной техники, но и доверия и дружбы людей, в чьих руках она находится», - заявил президент России.

Он отметил, что во время игр тысячи военнослужащих продемонстрируют способности, навыки слаженной работы, умение решать нестандартные задачи.

По мнению президента, сам формат Игр вносит вклад в международное сотрудничество, обеспечение безопасности стран, сплочения государств для коллективного ответа на реальные угрозы.

Владимир Путин выразил надежду, что юных зрителей соревнований они вдохновят при выборе будущей профессии.

Он пожелал участникам удачи, красивых результатов и заслуженных побед, а зрителям - незабываемых впечатлений.

Десантный этап Международных армейских игр – конкурс «Десантный взвод» проходит в Псковской области. Церемония открытия состоялась также 3 августа. В соревновании примут участие представили 21 страны, всего более 400 военнослужащих.