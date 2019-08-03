Сергей Шойгу: Международные армейские игры с каждым годом набирают популярность

12:58, 03 августа 2019, ПАИ

Международные армейские игры с каждым годом набирают популярность и приобретают всё больше поклонников. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, приветствуя участников турнира 3 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Шойгу подчеркнул, что решение о проведении Международных армейских игр, принятое 5 лет назад, было правильным. Он отметил, что участвовать в этих соревнованиях престижно и ответственно.

По словам министра, в этом году Игры продлятся две недели на территории 10 государств. Участвуют в них команды 39 стран.

Он пожелал участникам успеха и объявил Игры открытыми.

Псковская область, как и в прошлом году, принимает десантную часть Международных армейских игр. Конкурс «Десантный взвод» стартовал 3 августа в Пскове на полигоне «Завеличье». На соревнование приехали представители 21 страны, всего – более 400 военнослужащих. Участникам предстоят десантирование, марш-бросок, гонка-преследование на боевых машинах со стрельбой.