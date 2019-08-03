Губернатор Псковской области: Дня нас большая честь второй раз принимать «Десантный взвод»

15:00, 03 августа 2019, ПАИ

«Для нас большая честь второй раз принимать соревнования «Десантный взвод». Это становится хорошей традицией», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём обращении к участникам соревнований.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в приветственном адресе губернатора отмечалось, что Псковская земля — родина доблести воинов под предводительством князя Александра Невского, бесстрашия солдат во время Великой Отечественной войны, самоотверженных офицеров и военнослужащих современной России. Михаил Ведерников подчеркнул, что десантники — это элита Вооруженных Сил.

Он пожелал участникам международного конкурса удачи.

«Десантный взвод» проводится в рамках Международных армейских игр уже в пятый раз. Церемония открытия турнира состоялась 3 августа на полигоне «Завеличье» в Пскове. В течение двух недель десантники из 21 страны будут состязаться на полигонах Псковской области. В частности, им предстоят десантирование, марш-бросок, гонка-преследование на боевых машинах со стрельбой.