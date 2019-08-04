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Общество

Субсидирование авиарейса «Псков - Сочи» разделят пополам Псковская область и Краснодарский край

Instagram Михаила Ведерникова

Расходы на субсидирование круглогодичного авиарейса «Псков - Сочи» разделят пополам Псковская область и Краснодарский край, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава области рассказал, что такая договорённость достигнута с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Благодаря этому, как пояснил Михаил Ведерников, освобождаются денежные средства на новый маршрут. 

Instagram Михаила Ведерникова

Губернатор отметил, что испытал на себе удобства трехчасового перелета по маршруту «Псков - Сочи». «И как приятно перед посадкой слышать «прибываем в аэропорт «Княгиня Ольга», а не «Кресты», - добавил Михаил Ведерников. 

Авиасообщение между Псковом и Сочи действует с 4 мая. На маршруте работает авиакомпания «Азимут»

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