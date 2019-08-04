Субсидирование авиарейса «Псков - Сочи» разделят пополам Псковская область и Краснодарский край

09:27, 04 августа 2019, ПАИ

Расходы на субсидирование круглогодичного авиарейса «Псков - Сочи» разделят пополам Псковская область и Краснодарский край, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава области рассказал, что такая договорённость достигнута с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Благодаря этому, как пояснил Михаил Ведерников, освобождаются денежные средства на новый маршрут.

Губернатор отметил, что испытал на себе удобства трехчасового перелета по маршруту «Псков - Сочи». «И как приятно перед посадкой слышать «прибываем в аэропорт «Княгиня Ольга», а не «Кресты», - добавил Михаил Ведерников.

Авиасообщение между Псковом и Сочи действует с 4 мая. На маршруте работает авиакомпания «Азимут»