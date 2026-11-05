Псковские врачи участвуют в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026»

19:15, 05 ноября 2026, ПАИ

Более тысячи участников из регионов России и зарубежных стран, в том числе министров здравоохранения из Китая, Таджикистана и Конго, собрал V Национальный конгресс «Национальное здравоохранение». Псковскую область представила делегация главных врачей и специалистов во главе с министром здравоохранения региона, сообщили ПАИ в прес-сслужбе Псковского областного онкодиспансера.

Ключевой темой обсуждения стала стратегия развития здравоохранения РФ до 2030 года. Министр Михаил Мурашко обозначил четрые главных тренда: переход к профилактике, технологический суверенитет, цифровизацию с ИИ и интеграцию регионов.

Особый интерес у представителей онкодиспансера вызвал диалог глав систем здравоохранения России и Китая – его модерировала Светлана Зейналова. В фокусе обсуждений были онкология, охрана материнства и детства, финансирование и международные отношения.