Движение по мосту через реку Оршанку перекроют в Новоржевском округе

20:14, 05 ноября 2026, ПАИ

С 9 по 19 ноября приостановят движение по мосту через реку Оршанку на 1-м километре (км 1 + 400) дороги Орша – Плясани в Новоржевском округе. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

На мосту будет проводиться срочный ремонт. Объехать участок можно по региональным дорогам Ямище – Большая Слобода – Тростницы и Пушкинские Горы – Локня.

Ранее сообщалось, что с 9 по 20 ноября на улице Воеводы Шуйского в Пскове вводится ограничение движения.