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Общество

Уголовное дело о посредничестве во взяточничестве рассмотрит Себежский районный суд

В Себежский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя Псковского района, который обвиняется в преступлении по части 1 статьи 291.1 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Житель Псковского района, который представлял интересы фирмы при таможенном и ветеринарном контроле, обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, в январе 2025 года мужчина предложил знакомому, который являлся инспектором отдела ветеринарного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, за деньги оформлять ветеринарные сертификаты на ввозимую из‑за границы баранину вне очереди.

Как установили правоохранители, обвиняемый получил на свой счёт 100 тысяч рублей и передал их инспектору.

В настоящее время решается вопрос о назначении уголовного дела к судебному разбирательству.

Ранее сообщалось, что жителя Гдовского района оштрафовали за комментарии в интернете.

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