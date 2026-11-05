Уголовное дело о посредничестве во взяточничестве рассмотрит Себежский районный суд

21:17, 05 ноября 2026, ПАИ

В Себежский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя Псковского района, который обвиняется в преступлении по части 1 статьи 291.1 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Житель Псковского района, который представлял интересы фирмы при таможенном и ветеринарном контроле, обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, в январе 2025 года мужчина предложил знакомому, который являлся инспектором отдела ветеринарного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, за деньги оформлять ветеринарные сертификаты на ввозимую из‑за границы баранину вне очереди.

Как установили правоохранители, обвиняемый получил на свой счёт 100 тысяч рублей и передал их инспектору.

В настоящее время решается вопрос о назначении уголовного дела к судебному разбирательству.

Ранее сообщалось, что жителя Гдовского района оштрафовали за комментарии в интернете.