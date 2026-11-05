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Общество

Сертификаты допуска к профессии получили будущие медики ПсковГУ

Студенты-медики ПсковГУ получили сертификаты допуска к профессии. Документы получили студенты, обучающиеся на направлениях «лечебное дело» и «медицинская кибернетика». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

  • Студенты-медики в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Студенты-медики в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Студенты-медики в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ

Число обладателей сертификатов с каждым годом растёт: если в предыдущем наборе допуски получили 75 студентов, то сейчас – уже 84.

«Сегодня вы получите документы, которые дадут возможность применить полученные за три года обучения знания непосредственно в профессии. Это уже не практика, а настоящая работа, которую вы выбрали как дело своей жизни», – обратилась к студентам Нина Бугеро, директор ИМЭБ.

Такой сертификат даёт студентам право на официальное трудоустройство: после третьего курса они могут занимать должности среднего медицинского персонала.

Церемония стала площадкой и для диалога с работодателями: главные врачи и специалисты кадровой службы ведущих клиник региона не только поздравили студентов, но и пригласили их в свои учреждения для работы, отметили организаторы.

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