Конный рыцарский турнир пройдет в Изборске 4 августа

10:05, 04 августа 2019, ПАИ

В рамках 13-го фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град - 2019» в музее-заповеднике «Изборск» (Печорский район) пройдет конный рыцарский турнир 4 августа, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Состязание начнется в 13:00 и продлится час. С 12:00 до 15:00 на территории фестиваля пройдет средневековая ярмарка, будут открыты детская площадка и лагерь стрельцов. Завершит фестиваль концерт средневековой музыки в 14:30.

Приехать на «Железный град» можно на рейсовых автобусах. Расписание здесь>>>

Организаторами фестиваля выступили областной комитет по культуре, Российское военно-историческое общество, музей-заповедник «Изборск» и Тульский городской молодежный клуб исторической реконструкции и фехтования.