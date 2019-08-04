Актриса Наталья Бочкарева провела день рождения в Псково-Печерском монастыре

12:00, 04 августа 2019, ПАИ

Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Наталья Бочкарева посетила в свой день рождения Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, сообщила она в своем Instagram.

Обитель актриса назвала колыбелью православия в России. «Я встретила в Печорах невероятное количество открытых, добрых и искренних людей, которые еще умудряются жить по законам человеколюбия. Это перевернула мою жизнь. И могу вам сказать от чистого сердца, что свой «новый год» мне хочется начать именно с этим ориентиром», – написала она.

По ее словам, каждый день человека «поджидают искушения, соблазны, желание пойти по легкому пути». «Отныне мне хочется быть не просто актрисой, которая призвана развлекать зрителя, а человеком, который стремится изменить себя, и менять тем самым мир вокруг себя», – отметила Наталья Бочкарева.

«Многие из вас скажут, что это утопия, и надо принимать все таким, как оно есть. Я понимаю трудность этого пути, но с него не сверну», – добавила актриса.

Наталья Бочкарева посетила обитель в рамках проекта «Волонтеры наследия». Проект организован при сотрудничестве министерства культуры России, администрации Псковской области и Псковской епархии.

Проект продлится в Печорском районе по 8 сентября в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура».