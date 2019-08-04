Татьяна Пахомова поздравила с 70-летием заслуженного учителя России

19:15, 04 августа 2019, ПАИ

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова поздравила с 70-летием заслуженного учителя России Людмилу Фуфаеву – жительницу деревни Дачное Дновского района. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Советник главы региона подчеркнула, что Людмила Фуфаева «отдала всю жизнь нашим детям». Татьяна Пахомова пожелала юбиляру здоровья и долгих лет жизни.

Также она поздравила местных жителей с Днём деревни, пожелала им счастья и здоровья.

4 августа в Дно советник губернатора Татьяна Пахомова вместе с заместителем главы региона Василием Осиповым поздравила местных жителей с Днём города и Днём железнодорожника. В рамках программы «Подарок новорожденному» они вручили сертификаты на приобретение одежды для малышей и памятные медали.