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Общество

Татьяна Пахомова поздравила с 70-летием заслуженного учителя России

Instagram Татьяны Пахомовой

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова поздравила с 70-летием заслуженного учителя России Людмилу Фуфаеву – жительницу деревни Дачное Дновского района. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Советник главы региона подчеркнула, что Людмила Фуфаева «отдала всю жизнь нашим детям». Татьяна Пахомова пожелала юбиляру здоровья и долгих лет жизни.

Instagram Татьяны Пахомовой

Также она поздравила местных жителей с Днём деревни, пожелала им счастья и здоровья. 

4 августа в Дно советник губернатора Татьяна Пахомова вместе с заместителем главы региона Василием Осиповым поздравила местных жителей с Днём города и Днём железнодорожника. В рамках программы «Подарок новорожденному» они вручили сертификаты на приобретение одежды для малышей и памятные медали. 

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