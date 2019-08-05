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Общество

26 млн требуется на ремонт памятника 6-й роте под Псковом

Фото: Александр Сидоренко

26 млн рублей требуется на ремонт памятника 6-й роте («Купол») в деревне Череха Псковского района, сообщил заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов. Об этом с заседания оргкомитета по проведению мероприятий, посвящённых 20-летию подвига 6-й роты, которое провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 августа передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме этого, пояснил Дмитрий Иванов, необходимы средства на ремонт в школах №16 и №5 в Пскове, которым присвоены имена Героев России – бойцов 6-й роты.

Заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Алексей Савельев рассказал, что проводится благоустройство на территории 104-го полка, также в архиве Минобороны начат сбор информации для книги о 6-й роте. По его словам, готовятся информационные стенды, которые разместят в московском парке «Патриот».

Руководитель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева отметила, что в Псковской области проживает 17 семей погибших десантников 6-й роты. Она добавила, что по линии социальной защиты семьям военнослужащим оказана адресная помощь на сумму более 42 млн 862 тысяч рублей и единовременная — на сумму более 3 млн 149 тысяч рублей.

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  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
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