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Общество

Статуя Архангела Михаила появится у памятника 6-й роте в Черёхе под Псковом

В рамках благоустройства территории у памятника 6-й роте («Купол») у ворот воинской части в деревне Черёха под Псковом планируется установить статую Архангела Михаила. Она будет стоять перпендикулярно монументу «Купол», сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области Евгений Шапкин на заседании оргкомитета по организации мероприятий в честь 20-летия со дня подвига 6-й роты, которое провёл 5 августа губернатор Михаил Ведерников.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Евгения Шапкина, есть две концепции благоустройства территории у памятника: одна более классическая, вторая – предполагает создание зелёных островков, мест отдыха. Также он добавил, что рассматривается вариант установки экспозиции о подвиге 6-й роты.

Михаил Ведерников предложил обсудить эскиз благоустройства территории у памятника с Министерством обороны и семьями погибших бойцов. 

Также прозвучало предложение установить вблизи «Купола» часовню. Отмечалось, что она будет не дорогой - около 900 тысяч без расходов на транспортировку, монтируется быстро - за два-три месяца. В часовне предполагается установить таблички с именами бойцов 6-й роты, а также картину с видом на Аргунское ущелье.

 Михаил Ведерников обратил внимание на то, что все новые элементы должны лаконично смотреться вместе с «Куполом».

 Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов проинформировал участников заседания, что по предварительным подсчётам более классический вариант благоустройства территории в Черёхе обойдётся в 13,5-14,5 млн рублей. «В целом, я думаю, что этот проект можно быстро осуществить. Имеются все навыки, подрядная организация», - добавил он.

Михаил Ведерников поручил до конца недели просчитать сумму на реализацию второго проекта благоустройства. «Возможно, здесь будет речь о внебюджетных деньгах, посчитайте точную сумму», - заявил он.

6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. Десантники сдерживали натиск двух тысяч боевиков. Из 90 бойцов выжили только шестеро. Звание Героя России присвоено 22-м военнослужащим, Орденами Мужества были награждены 69 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.

Указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий в честь 20-летия подвига десантников подписал в июле 2018 года президент России Владимир Путин. На первом заседании регионального оргкомитета под председательством Михаила Ведерникова утвердили план подготовки и проведения памятных мероприятий.

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  • Сюжет
  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
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