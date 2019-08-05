Следователи назвали причину убийства 18-летней девушки в Пскове

12:28, 05 августа 2019, ПАИ

Следователи назвали причину убийства 18-летней девушки в квартире на улице Инженерной в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В ночь на 3 августа 35-летний пскович был в гостях у псковички и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Затем он стал опасаться, что девушка обратится в полицию, поэтому и решил ее убить. Он нанес ей множественные удары ножом, после чего поджог квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

В тот же день правоохранители задержали злоумышленника. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Убийце предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера). В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.