«Золото» завоевала псковичка на спартакиаде учащихся по легкой атлетике

14:10, 05 августа 2019, ПАИ

Спортсменка центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Спиридонова выиграла «золото» на IX спартакиаде учащихся по легкой атлетике, которое проходило в Чебоксарах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном центре спортивной подготовки, за звание лучших боролись юниоры 2000-2002 годов рождения. Наталья Спиридонова в прыжках в высоту заняла первое место с результатом 1,91 метра и установила личный рекорд.

IX летняя спартакиада учащихся России проходила с 2 по 4 августа в Чебоксарах. Трофеи соревнований разыграли между собой более 470 спортсменов из 43 регионов.

В июле псковичка завоевала «золото» на первенстве России по легкой атлетике в Челябинске и «бронзу» на первенстве Европы в Швеции.