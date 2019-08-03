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Спорт

«Золото» завоевала псковичка на спартакиаде учащихся по легкой атлетике

Спортсменка центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Спиридонова выиграла «золото» на IX спартакиаде учащихся по легкой атлетике, которое проходило в Чебоксарах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном центре спортивной подготовки, за звание лучших боролись юниоры 2000-2002 годов рождения. Наталья Спиридонова в прыжках в высоту заняла первое место с результатом 1,91 метра и установила личный рекорд.

IX летняя спартакиада учащихся России проходила с 2 по 4 августа в Чебоксарах. Трофеи соревнований разыграли между собой более 470 спортсменов из 43 регионов.

В июле псковичка завоевала «золото» на первенстве России по легкой атлетике в Челябинске и «бронзу» на первенстве Европы в Швеции.

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