Мужчина ограбил 18-летнюю девушку в Порхове

16:01, 05 августа 2019, ПАИ

40-летний житель Порхова вырвал смартфон Honor из руки 18-летней девушки, по которому она разговаривала, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Случилось это в ночь на 4 августа. Девушка шла на улице Ленина, когда злоумышленник выхватил у нее смартфон.

Полиции удалось установить подозреваемого в рамках оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам». Злоумышленник безработный, ранее был судим. Он признался в содеянном, смартфон полицейские изъяли и возбудили уголовное дело.

Часть 1 статьи 161 УК РФ, которая инкриминируется порховичу, предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.