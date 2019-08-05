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Общество

Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах

Фото: "Волонтеры наследия"

Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах 5 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, участники проекта — добровольцы — восстанавливают объекты культурного и исторического наследия региона.

Фото: "Волонтеры наследия"

Каждый день волонтеры благоустраивают Печоры, Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь: очищают территории скверов и парков, окрашивают ограды, приводят в порядок дорожки, ухаживают за клумбами и готовят почву для высадки растений. Кроме этого, они посещают мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, занимаются спортом, беседуют с интересными людьми, принимают участие в экскурсиях.

Фото: "Волонтеры наследия"

В рамках четвёртой смены проекта впервые пройдёт «Школа волонтёров наследия». Её цель — подготовить добровольцев для участия в сохранении памятников истории и культуры. В течение пяти дней слушатели ознакомятся с особенностями работы на объектах культурного наследия, а в специально оборудованных мастерских смогут получить навыки реставрации деревянных, каменных и металлических деталей.

Фото: "Волонтеры наследия"

Ранее в рамках проекта «Волонтеры наследия» Псково-Печерский монастырь посетила актриса Наталья Бочкарева.

Проект организован при сотрудничестве министерства культуры России, администрации Псковской области и Псковской епархии. 

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