Пскович Павел Захарченко выиграл четвёртый этап областного Чемпионата по автомногоборью

18:23, 05 августа 2019, ПАИ

Пскович Павел Захарченко выиграл в абсолютном зачёте четвёртый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью. Второе и третье место заняли петербуржцы Егор Усков и Юрий Крылов соответственно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили Федерации автоспорта Псковской области.

В классе машин с приводом на переднюю ось весь пьедестал заняли гости из Санкт-Петербурга: Егор Усков, Юрий Крылов, Вадим Волков.

Среди водителей заднеприводных машин лидерами стали представители Пскова: Павел Захарченко, Андрей Морозов, Руслан Русинов.

Самым быстрым на полноприводном автомобиле был пскович Денис Гаврилов, второе место – у петербуржца Вадима Волкова, третье – у Антона Борисенко из Пскова.

В отдельном зачёте выступали автомобили «Волга». Здесь победу одержал Евгений Шлифер из Пушкинских Гор. «Серебро» завоевал пскович Владимир Гончаренко, «бронзу» - ещё один пушкиногорец Артём Шаров.

Четвёртый этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью состоялся в Острове 3 августа. Его участниками стали 28 спортсменов из Псковской области и Санкт-Петербурга.

Соревнование также носило статус пятого этапа Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа по автомногоборью. В этом зачёте тройку лидеров среди водителей старше 18 лет составили Павел Захарченко, Егор Усков и Юрий Крылов. Среди несовершеннолетних пилотов победу одержал Вадим Волков, на второй строчке Александр Шуляев, на третьей – Семён Бачурин. Все трое – петербуржцы.