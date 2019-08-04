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В следственный изолятор помещен подозреваемый в изнасиловании и убийстве 18-летней жительницы Пскова

Фото: Михаил Глущенко

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 18-летней жительницы Пскова, помещен в следственный изолятор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области. В ведомстве уточнили, что по ходатайству следствия подозреваемый проведет ближайшие два месяца под стражей.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера» (ч.2. ст. 105 УК РФ).

О подозреваемом известно, что ему 35 лет, он — житель областной столицы.

3 августа пскович находился в гостях у знакомой. Совершив насилие, испугался возможности оказаться за решеткой и с ножом напал на жертву. Чтобы скрыть преступление, мужчина поджог квартиру.

Уже после тушения огня пожарные нашли тело девушки с множественными следами ножевых ранений.

В тот же день полиция установила личность злоумышленника и задержала его.

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