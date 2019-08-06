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Общество

Таверна «Покровская башня» угостит гостей «Медового фестиваля» травяным взваром от воеводы Шуйского

Таверна «Покровская Башня» распахнет свои двери для гостей «Медового фестиваля» 17 августа. В Детском парке, где и пройдут основные мероприятия праздника, гости смогут отведать блюда средневековой кухни. Как рассказали Псковскому агентству информации представители руководства «Покровской башни», в меню включены: Покровский взвар от воеводы Шуйского, земляное яблоко на огненном масле, малосольные хрустящие огурчики по старинному рецепту, Стрелецкие пирожки. Но и это далеко не все.

Искусные повара приготовят для гостей сочные куски мяса поросенка на вертеле с лучком и соусом, будут в меню и овощи, подожженные на порохе.

Из напитков — чай и кофе.

«Приходите, будет вкусно», - подчеркнули в таверне.

Работать она будет один день по адресу: Псков, Детский парк.

«Медовый фестиваль» - ежегодное мероприятие, объединяющее пчеловодов Псковской области. Все желающие смогут приобрести у них мед, прополис, воск и другие сопутствующие товары.

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Таверна «Покровская башня» угостит гостей «Медового фестиваля» травяным взваром от воеводы Шуйского Фольклорные и танцевальные коллективы выступят на «Медовом фестивале» в Пскове Фолк-группа «РазноСолы» выступит на «Медовом фестивале» в Пскове Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале» В рамках «Медового фестиваля» пройдет благотворительный сбор средств для трехлетней девочки из Пскова Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live В редакции Псковского агентства информации вручили приз победительнице медового конкурса Эксперт: В Псковской области нет массовой гибели пчел Литр мёда разыграет среди своих читателей Псковское агентство информации На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов
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