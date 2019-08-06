Таверна «Покровская башня» угостит гостей «Медового фестиваля» травяным взваром от воеводы Шуйского

10:56, 06 августа 2019, ПАИ

Таверна «Покровская Башня» распахнет свои двери для гостей «Медового фестиваля» 17 августа. В Детском парке, где и пройдут основные мероприятия праздника, гости смогут отведать блюда средневековой кухни. Как рассказали Псковскому агентству информации представители руководства «Покровской башни», в меню включены: Покровский взвар от воеводы Шуйского, земляное яблоко на огненном масле, малосольные хрустящие огурчики по старинному рецепту, Стрелецкие пирожки. Но и это далеко не все.

Искусные повара приготовят для гостей сочные куски мяса поросенка на вертеле с лучком и соусом, будут в меню и овощи, подожженные на порохе.

Из напитков — чай и кофе.

«Приходите, будет вкусно», - подчеркнули в таверне.

Работать она будет один день по адресу: Псков, Детский парк.

«Медовый фестиваль» - ежегодное мероприятие, объединяющее пчеловодов Псковской области. Все желающие смогут приобрести у них мед, прополис, воск и другие сопутствующие товары.