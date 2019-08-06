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Общество

Замглавы Росмолодёжи: В Псковской области давние традиции любви, семьи и верности

«В Псковской области давние традиции любви, семьи и верности», - заявил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов на открытии Всероссийского форума молодых семей, который проходит в Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, замглавы Росмолодёжи отметил, что участникам форума предстоит обсудить семейные ценности.

Руководитель межрегиональной программы «Любовь, Семья, Счастье», глава Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин подчеркнул, что семейные ценности закладываются глубоко в детстве. По его данным, сегодня 78% молодёжи называют создание крепкой семьи главной жизненной целью.

Григорий Сайфуллин предложил использовать площадку открывшегося форума для развития просемейных молодежных сообществ.

Кроме того, Андрей Платонов напомнил собравшимся, что прошлый год в России был объявлен Годом добровольца, а главная задача на 2019-й - развитие волонтерского движения, повышение качества работы с волонтерами. По его словам, к концу 2018 года в России уже насчитывалось 14 млн добровольцев. «Если не бросать темпов, это дело будет развиваться, - уверен замглавы Росмолодёжи. - Творить добрые дела всегда приятно, а если есть механизмы поддержки со стороны государства, то вдвойне приятно и полезно».

Он добавил, что на этот год общая сумма грантов для участников конкурса молодёжных инициатив составляет 2,65 млрд рублей. «Эти деньги раздаются физическим лицам и вузам на конкурсной основе», - пояснил Андрей Платонов.

Всероссийский форум молодых семей продлится до 9 августа. Он проводится на базе отеля «Плесков» в Печорском районе. Участниками мероприятия стали порядка 400 человек. Это молодые семьи, в том числе с детьми, из разных регионов России. Псковскую область представляют порядка 180 человек.

В рамках форума состоится фестиваль клубов молодых семей. Кроме того, для участников организована работа тематических площадок: «Родительское просвещение: воспитание детей, внутрисемейные коммуникации, разрешение конфликтов», «Информирование о мерах поддержки молодых семей», «Формирование и развитие сообществ, движений и клубов молодых семей», «Лучший региональный опыт работы с семьями», «Взаимодействие семейных сообществ и социально ориентированных НКО».

Организатор форума - Федеральное агентство по делам молодежи, партнёры - администрация Псковской области, Псковский государственный университет, Ассоциация организаций по защите семьи, Национальная родительская ассоциация.

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