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Общество

Высокую оценку организации Всероссийского форума семей в Псковской области дал замглавы Росмолодёжи

Заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов отметил высокий уровень, на котором Псковская область принимает Всероссийский форум молодых семей. Об этом он заявил на встрече с журналистами в рамках форума, который проходит в загородном отеле «Плесков» под Псковом (Печорский район), передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Замглавы Росмолодёжи подчеркнул, что федеральная власть сегодня оказывает большую поддержку молодым семьям, «но не всегда на местном уровне она работает или семьи не осведомлены, что такая поддержка есть». В этом случае, подчеркнул он, очень важно соблюсти баланс между информированием и работой административного аппарата.

Андрей Платонов отметил, что Всероссийский форум молодых семей проводится для того, чтобы поддержать региональные и местные клубы молодых семей, благодаря которым, уверен он, можно выявить проблемы российских семей для их дальнейшего решения.

Также заместитель руководителя Росмолодёжи обратил внимание на добровольчество, которым занимаются активные семьи. Он подчеркнул, что в крови российского гражданина — делать добрые дела, даже не замечая этого, а также напомнил о грантовом конкурсе молодёжных проектов.

Андрей Платонов отметил, что в рамках работы форума уже прозвучало много интересных предложений. В качестве примера он привел инициативу семьи из Санкт-Петербурга, которая предложила «чаще встречаться, пить чай с малиновым вареньем и дружить».

Всероссийский форум молодых семей продлится до 9 августа. В нём участвуют порядка 400 человек, которые приехали из 40 регионов России. В рамках форума пройдёт фестиваль клубов молодых семей. Также для участников организована работа различных тематических площадок.

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