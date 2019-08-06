Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности

12:31, 06 августа 2019, ПАИ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прибыла в Псковскую область для участия во Всероссийском форуме молодых семей. Обращаясь к участникам мероприятия, она акцентировала внимание на важности поднимаемых в рамках форума тем, передает корреспондент Псковского агентства информации. «Сегодня задача — воспитать счастливого человека, а об этом надо говорить в семье», - подчеркнула Анна Кузнецова и добавила, что в план мероприятий «Десятилетия детства» включено преподавание уроков семейного счастья в школах. «Очень важно понять, что счастье — это достаточно точная и понятная задача», - уточнила она.

По словам омбудсмена, сегодня в России высок процент разводов. Одна из причин — люди в браке не достигли цели, стали ощущать себя несчастными, не смогли выстроить гармоничные отношения.

Анна Кузнецова подчеркнула, что в настоящее время в России увеличивается количество молодежных форумов, это те площадки, где молодые люди могут обмениваться опытом, высказывать мнение, находить себя и реализовать свои творческие планы. Сейчас важно уделить внимание именно семье, ее созданию и сохранению, рождению детей. «Нельзя недооценивать свои возможности. Мы можем менять ситуацию, если движемся в правильном направлении», - уточнила Анна Кузнецова и предложила участникам форума в Псковской области уделить особое внимание вопросам просвещения.