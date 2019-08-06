Советы молодых семей могут появиться в России

14:01, 06 августа 2019, ПАИ

Советы молодых семей при уполномоченном по правам ребенка предложил создать в регионах России один из участников Всероссийского форума молодых семей, который проходит в Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам участника форума, такой совет мог бы помочь реализовывать планы, которые полезны региону и городу.

«Отличное предложение!» - отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и добавила, что главное — чтобы объединяло дело. Она привела в пример позитивную практику создания совета отцов, в котором уже порядка одной тысячи человек. Анна Кузнецова также отметила, что совет отцов проверяет многочисленные объекты детской инфраструктуры на предмет безопасности.

Всероссийский форум молодых семей продлится до 9 августа. Он проводится на базе отеля «Плесков» в Печорском районе. В нём принимают участие порядка 400 человек. В рамках форума пройдёт фестиваль клубов молодых семей. Также для участников организована работа различных тематических площадок.