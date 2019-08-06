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Общество

Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей

Участники Всероссийского форума молодых семей, работающего в Псковской области с 5 по 9 августа, предложили закрыть проект «Дом — 2». С такой инициативой они обратились к уполномоченному при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе встречи с омбудсменом один из мужчин назвал данный телепроект «ненормальным». «Он негативно влияет на будущее детей», - уточнил выступающий.

По словам Анны Кузнецовой, «свято место пусто не бывает». Стоит закрыть этот проект, на смену ему придет другой. А потому важно придумать, что именно может заместить имеющийся телепродукт.

Она сообщила, что через неделю будет проведена встреча с представителями телевидения, предложение о закрытии «Дома — 2» планируется обсудить наряду с вопросами о создании качественных современных программ для широкой аудитории.

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