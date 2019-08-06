Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях

13:29, 06 августа 2019, ПАИ

Что необходимо сделать для того, чтобы укрепить семью, чтобы в России было меньше разводов — ответы на эти и многие другие вопросы ищут участники Всероссийского форума молодых семей, проводимого в Псковской области. К участникам форума 6 августа обратился архиепископ Псковский и Порховский Тихон, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Очень рад, что форум проходит на псковской земле», - отметил он.

Глава Псковской митрополии подчеркнул, что вопрос укрепления семьи сегодня стоит особенно остро.

«Мы можем сказать много красивых слов, но это все разбивается о слабость человека. Мы не очень сильное поколение по сравнению с поколением наших отцов, а тем более дедов. Мы пасуем перед сложностями. Комфортность сыграло плохую службу, поскольку цель комфортности не подразумевает жертвенности. Как из этого выходить? Будет много проб и ошибок, но что-то делать надо», - отметил митрополит Тихон.

Он подчеркнул, что в настоящее время слишком мало позитивного опыта и положительных примеров.

«Семья, конечно же, должна основываться на любви в любых ее интерпретациях», - отметил митрополит Тихон и добавил, - «главное, сохранить ответственность за эту любовь в любых ее формах».

По его словам, сейчас в Псковской области создается спортивно-гуманитарный центр, на его базе будет действовать центр семьи. В нем с посетителями станут работать священник и психолог. Их задача — помогать людям и не только в трудные минуты, но и в любой момент, если требуется совет или поддержка. Такой псковский центр семьи может стать пилотной площадкой для многих регионов страны.

Всероссийский форум молодых семей проходит с 5 по 9 августа в Псковской области. Его участниками стали представители более чем 40 регионов России.