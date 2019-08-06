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Общество

Рекордные холода зафиксировали в Латвии

Во многих местах Латвии четвертую ночь подряд фиксируются рекордно низкие температуры воздуха, сообщает DELFI Латвия со ссылкой на агентство LETA.

6 августа ночью холода зарегистрировали на шести станциях метеонаблюдений – в Резекне, Даугавпилсе, Зиланы, Скривери, Бауске и Салдусе. Отмечается, что в Резекне сегодня ночью температура упала до +4,6°C, в Даугавпилсе - до +4,1°C, в Зиланы - до +6,2°C, в Скривери - до +5,3°C, а в Бауске и Салдусе - до +6,3 °C.

Синоптики не прогнозируют возвращения настолько низких температур в Латвии. В Псковской области на этой неделе ожидаются дожди и грозы.

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