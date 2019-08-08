Кинопремьеры недели: новый Квентин Тарантино, «Дора» и «Страшные истории для рассказа в темноте»

16:40, 08 августа 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: новый, девятый по счету, фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», «Дора и Затерянный город» и «Страшные истории для рассказа в темноте».

«Однажды в… Голливуде»

Дожить до этого момента – казалось задачей не из реальных, но это кинособытие всё же произошло, это не сон: спустя четыре года после восхитительной «Омерзительной восьмерки» старина Квентин Тарантино возвращается с новым фильмом, потенциально культовым мега-хитом, каким в свое время стала лента «Криминальное чтиво». В девятой по счету картине - «Однажды в… Голливуде» - описываются события 1969 года, когда телевизионные постановки – будь то лихие вестерны или дешевые мелодрамы – начинают потихоньку вымирать, а вместе с ними в тень уходят и известные на весь свет актеры. Подобный собирательный образ в картине Тарантино воплотил в себя Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), а стереотипного качка-дублера - Клифф Бут (Брэд Питт). Вместе они пускаются в свободное плавание на заре становления Нового Голливуда и пытаются не уйти на дно в жестокой актерской среде.

«Однажды в… Голливуде» участвовал в конкурсе 72-го Каннского международного кинофестиваля этого года, запрыгнув на смотр буквально в последний момент: Тарантино не вылезал из монтажной комнаты лишь бы успеть попасть в конкурс Канн. Правда, из Франции режиссер привез домой только Собачью пальмовую ветвь (да, такая тоже существует, и статуэтки вручают за лучшую роль собаки). Пусть Тарантино остался без главных наград престижного киносмотра, зато он в очередной раз, во-первых, собрал невероятный каст в своей новой работе (от Брэда Питта с Дакотой Фаннинг и до Марго Робби с Куртом Расселом) и, во-вторых, показал нам насколько сильно он влюблен в кино.

Долгожданный новый фильм Квентина Тарантино с классически виртуозно написанными диалогами - в самом широком прокате с 8 августа.

«Дора и Затерянный город»

Экранизация небезызвестного мультсериала «Даша-путешественница» детского телеканала Nickelodeon. Сюжет, естественно, незатейлив до невозможности: Дора (Изабела Монер) отправляется в самое сердце каких-то абстрактных непроходимых джунглей на поиски внезапно пропавших там родителей, прихватив с собой пачку друзей-недотеп.

Paramount вместе с Nickelodeon Movies рубят, что называется, современную фишку, смекают, что к чему, а поэтому повторяют за Disney успешные «кейсы»: реанимация давно позабытых историй и конвертирование их в полнометражные фильмы. У режиссера Джеймса Бобина на пару с оператором Хавьер Агирресаробе (снял, между прочим, «Тор: Рагнарёк») вышло что-то вроде совсем уж детской версии «Индианы Джонса» с набором несмешных шуток и непримечательных персонажей, на уровне серий фильмов «Скуби-Ду» и феминистическим налетом недавней «Лары Крофт». Где-то среди всех этих референсов можно еще запихнуть и ребут «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном и Джеком Блэком.

Девочка Дора отправляется на поиски приключений с 8 августа.

«Страшные истории для рассказа в темноте»

Экранизация трилогии ужасов американского писателя Элвина Шварца. Группа подростков находит старинную пыльную книгу, в которой жуткие истории пишутся сами, а позже – воплощаются в жизнь.

Фильм поставил Андре Овредал – режиссер лент «Охотники на троллей» (довольно увлекательное мокьюментари о снежном человеке, стоит посмотреть, если еще нет) и «Демон внутри». Спродюсировал все это – сам король современной кинофантастики Гильермо дель Торо, отчего в «Страшных историях» полно действительно впечатляющих и по-настоящему пугающих тварей, а также до омерзения неприятных эпизодов: например, с девушкой, из щеки которой вылезает странное насекомое. Сравнения с «Оно» или, скажем, «Нечто», естественно, будут неизбежны.

Многообещающий хоррор с изобретательными и смелыми решениями – в прокате с 8 августа.