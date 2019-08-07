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Верховный суд не изменил решение Псковского областного суда об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина»

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда России оставила без изменения решение Псковского областного суда об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного избиркома.

Административное дело по апелляционной жалобе регионального отделения партии «Родина» на решение областного суда от 17 июля, которым отказано в удовлетворении его административного иска об оспаривании постановления Избирательной комиссии Псковской области от 2 июля, рассматривалось в открытом судебном заседании.

Партия «Родина» подала в областной избирком список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания для регистрации на участие в дополнительных выборах по одномандатному округу №2.

2 июля областной избирком отказал региональному отделению политической партии «Родина» в заверении указанного списка кандидатов. 8 июля ЦИК России оставила без изменения решение облизбиркома.

Отмечается, что при выдвижении избирательным объединением кандидата Александра Максимова не соблюдены требования, предусмотренные Федеральным законом «О политических партиях» и Уставом партии. Избирком установил, что выдвижение списка кандидатов проводилось неуполномоченным на это органом регионального отделения.

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