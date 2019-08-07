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Общество

Позаботиться о своем здоровье предложат партнеры «Медового фестиваля» в Пскове

Фото: Андрей Степанов

На площадке «Медового фестиваля», который пройдет в Пскове 17 августа, посетители смогут не только приобрести мед на зиму, отведать вкуснейшие блюда и выбрать сувениры от псковских мастеров. Им предложат позаботиться о своем здоровье представители компании Nuga Best, выступившей партнером мероприятия.

Как рассказали Псковскому агентству информации в компании, на фестивале все желающие смогут познакомиться с профилактическим медицинским оборудованием и приобрести его. Так, будут представлены массажеры для ног, которые улучшают кровообращение, снимают отечность ног, усталость. При регулярном использовании они снижают сахар в крови, настаивают в компании.

Кроме того, гостям предложат пояса — миостимуляторы для похудения и снятия боли в спине.

Компания Nuga Best основана в Южной Коре, она является лидером п сфере профилактического медицинского оборудования. С 2002 года компания производит и продает медицинское оборудование, цель которого – восстановление здоровья.

Адрес: Псков, Рижский проспект, 60.

Сайт: http://nugabest-russia.ru/

Телефон: +7 953 231-07-60.

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