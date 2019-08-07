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Почти 8 граммов конопли изъяли полицейские у великолучанина

В Великих Луках сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли у 30-летнего местного жителя 7,67 граммов каннабиса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, конопля была обнаружена при обследовании машины великолучанина. Стражи порядка изъяли наркотик и передали его на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое вещество является каннабисом.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

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