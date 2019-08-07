0
18:40
Псковская область получит 7,5 млн рублей на развитие учителей русского языка
16:54
Галина Невалённая: Молодёжь не должна бояться создавать семью
16:42
Более 1,1 тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»
15:50
16-летнюю псковичку ищут родственники и полиция
15:36
Рабочую группу по созданию экотехнопарков поручил сформировать Михаил Ведерников
14:55
Игровой комплекс почти за миллион рублей установили в Пскове
13:50
Качество ремонта дорог проверили в Пушкиногорском районе
Еще новости
Общество

Более 1,1 тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»

В Псковской области более 1,1 тысяч семей, в которых с 1 января этого года появились на свет дети, получили в рамках губернаторской программы «Подарки новорожденным». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Региональную программу «Подарок новорожденному» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Подарок для новорожденного» — сертификат номиналом 5 тысяч рублей от благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», памятная медаль «Рожденному на земле Псковской» и поздравительная открытка от главы региона Михаила Ведерникова.

По данным фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», 158 подарочных сертификатов уже использованы. На сертификаты, которые действуют в течение года, молодые семьи могут заказать необходимые для ребенка вещи через интернет-магазин. В фонде отметили, что пока магазин «Планета детства» выступает единственным партнёром в реализации проекта, но в организации надеются, что в будущем партнёров станет больше.

«Подарки для новорожденных» вручаются в Псковской области с 27 июля. Семьи, в которых родились дети с 1 января, смогут получить подарок в территориальных органах социальной защиты Пскова и Великих Лук и в центрах социального обслуживания всех районов Псковской области. С 1 августа вручение наборов проходит в перинатальном центре в день выписки.

Родителям по всем возникающим вопросам можно обращаться в комитет по здравоохранению по телефону (8112) 29-99-43, в комитет по социальной защите по телефону (8112) 29-99-98 (добавочный — 136 или 135).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область получит 7,5 млн рублей на развитие учителей русского языка
07 августа 2019
Псковская область получит 7,5 млн рублей на развитие учителей русского языка
Галина Невалённая: Молодёжь не должна бояться создавать семью
07 августа 2019
Галина Невалённая: Молодёжь не должна бояться создавать семью
Более 1,1 тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»
07 августа 2019
Более 1,1 тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»
16-летнюю псковичку ищут родственники и полиция
07 августа 2019
16-летнюю псковичку ищут родственники и полиция
Рабочую группу по созданию экотехнопарков поручил сформировать Михаил Ведерников
07 августа 2019
Рабочую группу по созданию экотехнопарков поручил сформировать Михаил Ведерников
Игровой комплекс почти за миллион рублей установили в Пскове
07 августа 2019
Игровой комплекс почти за миллион рублей установили в Пскове
Качество ремонта дорог проверили в Пушкиногорском районе
07 августа 2019
Качество ремонта дорог проверили в Пушкиногорском районе
В Псковской области снизились цены на свинину и помидоры, но выросли на колбасы и творог
07 августа 2019
В Псковской области снизились цены на свинину и помидоры, но выросли на колбасы и творог

Идет загрузка...