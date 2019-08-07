Более 1,1 тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»

16:42, 07 августа 2019, ПАИ

В Псковской области более 1,1 тысяч семей, в которых с 1 января этого года появились на свет дети, получили в рамках губернаторской программы «Подарки новорожденным». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Региональную программу «Подарок новорожденному» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Подарок для новорожденного» — сертификат номиналом 5 тысяч рублей от благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», памятная медаль «Рожденному на земле Псковской» и поздравительная открытка от главы региона Михаила Ведерникова.

По данным фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», 158 подарочных сертификатов уже использованы. На сертификаты, которые действуют в течение года, молодые семьи могут заказать необходимые для ребенка вещи через интернет-магазин. В фонде отметили, что пока магазин «Планета детства» выступает единственным партнёром в реализации проекта, но в организации надеются, что в будущем партнёров станет больше.

«Подарки для новорожденных» вручаются в Псковской области с 27 июля. Семьи, в которых родились дети с 1 января, смогут получить подарок в территориальных органах социальной защиты Пскова и Великих Лук и в центрах социального обслуживания всех районов Псковской области. С 1 августа вручение наборов проходит в перинатальном центре в день выписки.

Родителям по всем возникающим вопросам можно обращаться в комитет по здравоохранению по телефону (8112) 29-99-43, в комитет по социальной защите по телефону (8112) 29-99-98 (добавочный — 136 или 135).