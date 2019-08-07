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«Луки-Энергия» вылетел из кубка России по футболу

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проиграл команде «Ленинградец» из Ленинградской области в матче 1/64 финала олимп-кубка России по футболу 2019-2020 годов и вылетел из турнира, сообщается в группе «Псковский футбол» в социальной сети «ВКонтакте».

Основное время матча закончилось со счётом 1:1. У великолучан гол забил Владислав Ослоновский. В серии пенальти точнее были футболисты «Ленинградца» - 5:4.

Ранее из кубка России по футболу вылетела псковская команда «Псков-747». Псковичи проиграли в 1/128 финала турнира команде «Луки-Энергия». Таким образом, теперь ни одна команда из Псковской области не представляет регион в кубке России.

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