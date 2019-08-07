Полицейские нашли пропавшую 16-летнюю псковичку
Сотрудники ОМВД России по Псковскому району нашли ушедшую из дома 16-летнюю Марию Иванову, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«Девушка находится в безопасности», — отметили в ведомстве. Полиция поблагодарила представителей средств массовой информации и общественности за содействие в розыске Марии Ивановой.
Девочка ушла из дома в деревне Родина Псковского района два дня назад. На ее поиски были задействованы силы правоохранительных органов и неравнодушных граждан.