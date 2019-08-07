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Общество

Полицейские нашли пропавшую 16-летнюю псковичку

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району нашли ушедшую из дома 16-летнюю Марию Иванову, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Девушка находится в безопасности», — отметили в ведомстве. Полиция поблагодарила представителей средств массовой информации и общественности за содействие в розыске Марии Ивановой.

Девочка ушла из дома в деревне Родина Псковского района два дня назад. На ее поиски были задействованы силы правоохранительных органов и неравнодушных граждан. 

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