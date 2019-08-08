Назначен новый прокурор Великих Лук

10:20, 08 августа 2019, ПАИ

Новым прокурором Великих Лук стал Роман Хотченков. Он назначен на эту должность на пятилетний срок приказом исполняющего обязанности генерального прокурора России от 6 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ранее Роман Хотченков работал прокурором Опочецкого района. Исполнение обязанностей прокурора Опочецкого района теперь возложено работавшую в должности заместителя Галину Бубнову.

В начале июля от должности прокурора Великих Лук был освобождён Александр Ёлгин в связи с переводом на другую работу. С этого момента обязанности прокурора города исполняла его заместитель Надежда Прокофьева.